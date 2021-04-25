Çinli şirketler ABD'de rekor hızda borsaya kote oluyor

Çin ve Hong Kong firmaları, bu yıl ABD'de, geçtiğimiz yıla göre 8 kat artışla, ilk halka arzlarla 6,6 milyar dolar topladı.

En büyük halka arz, e-sigara üreticisi RLX Technology Inc.'in 1,6 milyar dolarlık halka arzı olurken, ardından yazılım şirketi Tuya Inc.'in 947 milyon dolarlık halka arzı geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz ay, denetim şirketlerini ABD otoritelerinin yabancı şirketlerin mali denetimlerini gözden geçirmesine izin vermeye zorlayan bir yasanın uygulamaya koyulacağını duyurmuş, mali denetime izin verilmemesi durumunda şirketlerin borsadan çıkarılabileceği belirtilmişti.

Çin, ABD düzenleyicilerinin ABD borsasında işlem gören yabancı şirketlerin ulusal güvenlik endişelerine ilişkin denetimlerini incelemesine uzun süredir izin vermediğinden bu durum Çinli firmaları için yüksek risk oluşturuyor.

Hogan Lovells hukuk firmasından Çin konusunda uzman Özel Sermaye Başkanı Stephanie Tang, "Çinli şirketlerin bu durumu potansiyel bir risk olarak kabul edeceklerini ve olumsuzluklara hazırlanmaları gerekebileceğini" söyledi ve ekledi, "Ancak risk, en azından bu yılın ikinci yarısında veya muhtemelen gelecek yıla doğru bu şirketlerin ABD'ye yönelmesini durdurmaz".

Tüm risklere rağmen, ABD borsalarında halka arzlar devam ediyor ve 2021 yılında halka arzların geçtiğimiz yılı aşacağı tahmin ediliyor. Çinli firmalar 2020’de ABD’deki halka arzlarda 15 milyar dolar sermaye topladı, bu Alibaba’nın 25 milyar dolar ile rekor kırdığı 2014’ten sonra en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.