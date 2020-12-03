Çinli şirketlere borsa vetosu için gözler Trump'ta

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkarılmasına olanak sağlayan düzenlemeyi onayladı. Yasalaşması için Beyaz Saray'a gidecek olan düzenlemenin ABD Başkanı Trump tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin şirketlerinin ABD denetim standartlarına uymamamaları halinde ABD borsalarından çıkarılabilmelerine imkan veren yasayı onaylayabileceğini açıkladı.

ABD'nin denetim standartlarına uyayan Çin şirketlerinin borsalardan çıkarılabilmelerine ilişkin yasa tasarısı bu yılın başlarında Senato'dan geçmişti. Dün de Temsilciler Meclisi bu yasa tasarına onay verdi.

Trump'ın imzalaması halinde yürürlüğe girecek yasa ABD borsaarına kote Çin şirketlerine ABD'nin denetim kurallarına uyum için 3 yıl süre tanıyor.