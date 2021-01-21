Çinli telekom firmaları NYSE'den çıkmak istemiyor

Telekom şirketleri China Unicom Hong Kong Ltd, China Mobile ve China Telecom Corp, New York Borsası'ndan (NYSE) hisselerinin (ADR) borsadan çıkarma kararını gözden geçirmesini talep ettiklerini açıkladı.

NYSE, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıların Washington'un Çin ordusuyla bağlantıları olduğunu düşündüğü halka açık şirketlere yatırım yapmasını engelleyen bir icra emrinin ardından bu ayın başlarında üç Çinli telekom şirketini listeden çıkarmıştı.

ABD yatırım yasağı, şirketler için geniş bir etki alanı yarattı; ABD'li yatırımcılar, hisselerini çabucak sattılar ve endeks sağlayıcıları da bu şirketleri gösterge endekslerinden çıkardılar.

Şirketler, NYSE'nin incelemesinin 25 gün içinde planlanacağını söylediler ve telekomünikasyon şirketlerinde alım satımın askıya alınmasının sonuç kesinleşene kadar devamını talep ettiler.

Kaynak: Matriks