Çinlilerin satın aldığı Avrupalı şirket sayısı 155’e çıktı

Çin, Avrupa’da gittikçe daha çok firma devralmayı sürdürüyor. Denetleme ve Danışmanlık Kuruluşu EY tarafından yapılmış yeni bir araştırmaya göre, Çin tarafından devralınan firma sayısı 2021’den bu yana 132’den 155’e çıktı. Bu arada işlem tutarı da yükseldi. Katılım ve devir işlemlerinin bedeli 1,5 milyar dolardan 12,4 milyar dolara çıkarak sekiz kattan fazla arttı.

Yurt dışından firma devralmış bulunan Çin girişimlerinin çoğunluğu son yıllarda, Avrupa’da genişlemekten çok yeniden yapılanma etkinliğine odaklandı. Bu işlemler de özellikle otomobil parça tedarikçileri ve makine imalatı alanlarında yoğunlaştı. Ancak Çinli alıcılar yine de belirli finansal koşullar gerçekleşmeden alışverişe yönelmiyor. EY’nin endüstri firmalarına ilişkin verilerine göre, Avrupa’daki alışveriş işlemlerinin çoğunluğu endüstri sektöründe yer alıyor.

Yüksek teknoloji ve yazılım alanında ise 2021 yılında Avrupa çapında 27 alışveriş gerçekleşti; bu, bir önceki yıla kıyasla 7 adet fazlalık gösteriyor. Bu çerçevede örneğin oyun geliştirme ve yazılım programlama alanlarına artan bir ilgi oldu. Nitekim geçen yılın en aktif Çinli yatırımcısı olan Tencent bu alanlarda yoğun olarak faaliyet gösterdi. Bu bağlamda 2021 yılının en yüksek sayıda işlemi Büyük Britanya’da gerçekleşti. 36 adet devralma ve katılım ile bu ülke, 35 alışverişli Almanya’nın hemen önünde yer aldı. Çinli yatırımcılar Hollanda ile ise bu türden 13 alışveriş yaptılar.

