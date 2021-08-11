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Çip krizi Volvo'ya yine fabrika kapattırdı

Volvo, çip krizi nedeniyle İsveç’in Göteborg şehrindeki fabrikasını kapatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çip tedarikinde yaşanan aksaklığın otomobil şirketlerinin üretimi üzerindeki etkisi sürüyor.

Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu Volvo Cars, çip tedarikinde yaşanan aksaklık nedeniyle İsveç’in Göteborg şehrinde bulunan fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu.

Şirket, haziran ayında Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında üretimi durdurmuştu.

Volvo, mart-nisan aylarında İsveç ve ABD'deki fabrikalarında da üretime ara vermişti.