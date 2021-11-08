Çip üreticileri, ABD'nin talep ettiği verileri sağlayacak

Aralarında TSMC'nin de olduğu birçok çip üreticisi ABD'nin global çip yetersizliğinin giderilmesine yardım için talep ettiği tedarik zinciri verilerini verme kararı aldılar.

TSMC Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin veri talebine yanıtın verildiğini, ABD'ye sağlanan verilerin hiçbir müşteriye ilişkin spesifik bir bilgi içermediğini belirtti.

Micron Technology, Western Digital ve United Microelectronics de ABD'nin talep ettiği verileri sundular.

Güney Kore Maliye Bakanlığı da teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Hynix'in de ABD'nin talep ettikleri bilgileri gönüllü olarak vereceklerini belirtti. Ancak Güney Kore basınına göre bu iki şirket ABD'nin veri talebini kısmen karşılayacaklar.

ABD Ticaret Bakanlığı, çip üreticilerinden stoklar, birikmiş işler, teslimat zamanları, tedarik süreçleri, üretimi artırmak için neler yaptıkları gibi veriler talep etmişti.