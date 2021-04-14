Çipten sonra ‘kauçuk’ krizi yaşanır mı?

Küresel çip üretimindeki arz sıkıntısıyla mücadele eden ve ilk çeyrekte en az 61 milyar dolar gelir kaybına uğrayan otomotiv endüstrisinde bu kez de kauçuk kaygısı baş gösterdi.

Türkiye’nin de dışa bağımlı olduğu bu hammadde, hem otomobil lastiklerinde hem de araç gövdesinin içinde kullanılıyor. Uzmanlar hem Çin’in kauçuk stoklaması, hem de kauçuk bitkisinin yapraklarında görülen bir hastalık nedeniyle arzın azalmaya başladığını belirtiyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre kauçuk fiyatları yükselişte ve ABD’de bazı üreticiler önden siparişleri hızlı almanın peşinde.

Detroit’ten danışmanlık şirketi Conway MackKenzi’nin otomotiv sektöründe uzmanlaşmış yöneticisi Steve Wybo “COVID krizinin ilk günlerindeki tuvalet kağıdı çılgınlığı gibi” diyerek, “Eğer biraz plastik veya kauçuk mu buldunuz, ihtiyacınızdan fazla alıyorsunuz, çünkü bir daha ne zaman alabileceksiniz bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ford ve Stellantis yöneticileri Automotive News’e verdikleri demeçte kauçuktaki durumu izlemeye devam ettiklerini ancak henüz bir etkisinin şirketlerinde hissedilmediğini paylaştı.

Dünyanın en büyük kauçuk ihracatçıları 2019 verilerine göre sırasıyla Tayland, Endonezya, Fildişi Sahilleri ve Vietnam. 2019 yılında dünya genelinde toplam kauçuk satışı hacmi 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu 2015 yılına göre yüzde 1,2’lik bir düşüşe denk geliyor. 2018 yılından 2019 yılına da kauçuk ihracatında yüzde 0,5’lik bir düşüş gerçekleştiği rakamlara yansımış durumda. 2019 yılı kauçuk ihracatının yüzde 82,3’ü Asya ülkelerinden. Afrikalı tedarikçiler küresel toplamın yüzde 11’ini ihraç ederken, Avrupalı tedarikçiler de yüzde 5 pay sahibi.