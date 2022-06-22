Citi: Ekonomik resesyon riski yüzde 50'ye yaklaşıyor

Citigroup ekonomistlerine göre, merkez bankasının para politikalarını sıkılaştırdıkları ve mal talebinin zayıfladığı ortamda dünya ekonomisinin bir resesyona girmesi olaslığı yüzde 50'ye yaklaştı.

Arz şoklarının enflasyonu yukarı itmeye ve büyümeyi düşürmeye devam ettiğini belirten ekonomistler, "Geçmişte yaşadığımız deneyimler bize dezenflasyonun sıklıkla büyüme için anlamlı maliyet yarattığına işaret ediyor ve bir resesyona girilmesi için toplam olasılığın şu anda yüzde 50'ye yaklaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandılar.

Küresel ekonominini bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesini bekleyen Citigroup ekonomistleri, bir resesyonun yaşanmaması halinde işsizliğin birkaç puan yükseldiği ve üretimin iki çeyrek zayıf kaldığı bir dönem yaşanabileceğini dile getirdiler.