Citi, petrol tahminini yükseltti

Citi Research, bu yıl çeyreklik petrol fiyat tahminini ve 2023 için yıllık ortalama beklentilerini yükseltti.

Citi yükseltmeye gerekçe olarak İran'da ilave tedarikin aşırı derecede geçilmiş olmasını koydu.

Banka, ikinci çeyrek için Brent petrol beklentisini 14 dolar atırrarak 113 dolar/varile yükseltti.

Üçüncü ve dördüncü çeyrek için ise 12 dolar artırrarak sırasıyla 99 dolar/varil ve 85 dolar/varile yükseltti. 2023 için ortalama Brent fiyat beklentisini 16 dolar yükselterek 75 dolar/varile revize etti.