Clarida: Aşılarda ilerleme ekonomik toparlanma hızını artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, iki COVID-19 aşısının testlerinin başarılı olduğu yönünde gelen açıklamaların ABD'de beklenenden daha hızlı ekonomik toparlanma şansını artırdığını söyledi.

Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Clarida, "Ekonominin dördüncü çeyrekte içinde olduğu yukarı yönlü ivme çok güçlü" dedi.

Salgın sırasında insanların seyahat, eğlence ve dışarıda yemek için harcama yapamadıklarını ve bunları tasarruf ettiklerini ifade eden Clarida, gelecek yıl aşılamanın başlaması ile birlikte bu tasarrufların çözüleceğini öngördüklerini de vurguladı.

Clarida ayrıca, Fed'in ABD istihdam piyasasını oranmaya agresif yeni yaklaşımın parçası olarak, ekonominin "maksimum istihdam"a ne zaman döneceğini belirlemek için aralarında iş gücüne katılım oranının da olduğu geniş bir istihdam ölçümü setini kullanacağını söyledi.

Fed'in Ülke'nin COVID-19 salgını sırasında ekonomik ilerleyişini izlemeyi sürdürdüğünü belirten Clarida, aralarında aylık 120 milyar dolar tutarında devlet tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alım programının da olduğu çeşitli programların en iyi nasıl kullanıbileceğini de değerlendirmekte olduğunu vurguladı.