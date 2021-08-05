Clarida: Faiz artışı için gerekli koşullar 2023'te karşılanacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida dün yaptığı açıklamada, Fed'in 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlayacak konumda olması gerektiğini söyledi ve ABD ekonomisinin merkez bankasının istihdam ve enflasyon hedeflerini karşılama yolunda ilerlediğini söyledi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bir web yayını tartışması için hazırlanan açıklamalarda Clarida, "Federal faiz oranı hedef aralığını yükseltmek için gerekli bu koşulların 2022 yılı sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum. Bu koşullar altında, 2023'te politika normalleşmesine başlamak, yeni esnek ortalama enflasyon hedeflemesi çerçevemizle tamamen tutarlı olacaktır" dedi.

Fed yetkilileri, şu anda sıfıra yakın olan merkez bankasının gecelik gösterge faiz oranını yükseltmeye ne zaman başlanacağı konusunda çeşitli görüşlere sahipler, ancak birçoğu bunun için tahmini zaman çizelgelerini hızlandırdı. Fed'in haziran ayı politika toplantısında açıklanan üç aylık tahminlere göre, 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te oranları daha yüksek görüyor ve yedisi gelecek yıl en kısa sürede bir “kalkış” planlıyor.

Enflasyon, Fed'in yüzde 2 esnek hedefinin oldukça üzerinde seyre devam ediyor, ancak hala COVID-19 pandemisinin başlangıcından hemen öncesine göre 6,8 milyon daha az çalışan var. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta, istihdamdaki toparlanmanın hala faiz oranlarını yükseltmek için olması gereken noktadan "çok uzak" olduğunu söyledi ve merkez bankasının mevcut aşırılığın kalıcı olmadığından emin olmak için enflasyonu dikkatle izlediğini belirtti.

Clarida, Fed'in tam istihdam hedefine 2022'nin sonuna kadar ulaşılmasını beklediğini söyledi. Yine de, Clarida, enflasyon bu yıl yüzde 3'ün üzerine çıkarsa, mevcut yüksek enflasyon verilerinin ılımlı hale gelmesini beklediğini ifade etti

Clarida, "Enflasyon görünümüme yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna inanıyorum" dedi.

COVD-19’u Delta varyantının hızlı yayılmasının "açıkça" aşağı yönlü bir risk olduğunu söyleyen Clarida, ancak ABD'nin bu yılki gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi için mevcut tahminlerin " durgunluğun ardından hızlı getiri olacağını" da sözlerine ekledi.

Altın fiyatları geriledi

Clarida’nın, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımına yönelik değerlendirmeleri altın fiyatlarını geriletti.



Fed'in varlık alım hızını azaltmaya yılsonuna kadar başlayabileceğine ve 2022 sonu veya 2023'te faiz artıracağına işaret eden söylemlerin etkisi ile spot altın fiyatı dün 1.832 dolar direncinden geri geldi.

Spot altın sabah saatlrinde ons başına 1.811,31 dolar düzeyinden işlem gördü.