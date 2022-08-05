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Cleveland Fed Başkanı: Resesyon riskleri arttı

Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD'nin şu anda resesyonda olmadığını, ancak risklerin arttığını kaydetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, politika yapıcılarının sıkı para politikasından vazgeçebileceklerini hissetmeden önce, birkaç aylık enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine geri döndüğünü görmesi gerektiğini yineledi.

Pittsburgh Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mester, "Rakamlarda değişiklik göreceğiz" dedi.

Mester, "Fakat bu mutlaka ikna edici bir kanıt olmayacak. Şahsen birkaç aylık enflasyonun düştüğünü görmem gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Cleveland Fed Başkanı, ABD'nin şu anda resesyonda olmadığını, ancak risklerin arttığını kaydetti.