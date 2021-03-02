“Çok fazla mali teşvik aşırı ısınma riski yaratabilir”

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ekonomiye çok fazla mali teşvik sağlamanın aşırı ısınma yaratma riski olduğunu söyledi. Ancak şu anda ekonomide bir aşırı ısınma endişesi taşımadığını ifade etti.

ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl hızlı bir büyüme göstermenin eşiğinde olduğunu ifade eden Dimon, ancak Amerikalı yetkililerin sisteme çok fazla mali teşvik sağlamama konusunda ihtiyatlı olmaları gerektiğini de vurguladı.

Dimon, işsizlerin ve küçük işletmelerin COVID salgını ile başa çıkmada ABD'li yetkililerin yardımına kesinlikle ihtiyaçları olduğunu da belirtti.