Condor, filosunu 16 adet Airbus A330neo ile yeniliyor

Filosunu yenileme kararı alan Alman havayolu şirketi Condor Flugdienst Gmb, tercihini Airbus’ın A330neo geniş gövdeli uçaklarından yana kullandı. Filosunu 16 adet Airbus A330neo uçakla yenileme kararı alan Candor, 7 adet A330neo uçağı satın almak üzere anlaştı. 9 adet Airbus A330neo uçağı da kiralamayı planlıyor.

Condor, A330neo’yu Amerika, Afrika, Karayipler ve Asya’ya yönelik uluslararası uzun mesafeli uçuş ağında işletecek.

100 kilometrede 2,1 litre yakıt tüketiyor

Konuya ilişkin bilgi veren Airbus Uluslararası Ticari İşlerden Sorumlu Başkan Christian Scherer, “Condor, diğer taşıyıcılardan farklı olarak birçok rotayı karlı bir şekilde işletmekte oldukça başarılı. Havayolu, A320 ve A330neo uçaklarını birlikte çalıştırarak, bu iki premium ürünün sunduğu tüm ortak ekonomik özelliklerden, yeni ve mevcut pazarlara doğru boyutta, doğru verimlilikte uçaklarla hitap ederek uçakların sunduğu tüm esneklikten yararlanacak.” dedi.

Condor CEO'su Ralf Teckentrup da, "A330neo'nun son teknolojisi ve maksimum verimliliği sayesinde, 2022 sonbaharından itibaren yolcu başına 100 kilometrede sadece 2,1 litre yakıt tüketen yeni uçağımızla havalanacağız. Bu değerle Almanya'da birinciyiz ve en popüler tatil havayolu olarak, sürdürülebilirlik ve tatil konularını birlikte sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.