COREPER Brexit anlaşmaşmasını oybirliğiyle onayladı

COREPER Sözcüsü Sebastian Fischer, "COREPER 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan AB ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasını oybirliğiyle onayladı" dedi.

Fischer ayrıca bir sonraki adım olan "yazılı prosedür kullanılarak nihai benimsenme" için son tarihin yarın yerel saatle 15.00 olduğunu açıkladı. AB büyükelçileri Cuma gününden beri 1.246 sayfalık belgeyi inceliyorlar.

Avrupa Parlamentosunun anlaşmayı "yeni yılda" kabul etmesi beklenirken, Başkanı David Sassoli daha önce söylediği gibi, Birleşik Krallık Parlamentosu uzun zamandır beklenen anlaşmayı onaylamak için 30 Aralık'ta toplanacak.