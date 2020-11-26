Coveney: Brexit görüşmeleri zorlu bir durumda

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmasının zorlu bir durumda ve hassas olduğunu söyledi.

Coveney AB'nin Birleşik Krallık'ın "kırmızı çizgilerini" anladığını belirtti ve bir anlaşma için kalan sürenin oldukça kısa olduğunu hatırlattı.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak erken saatlerde yaptığı bir açıklamada anlaşma hakkında umutlu olduğunu söylemişti.