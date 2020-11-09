COVID-19 aşısı haberi ABD ve Avrupa borsalarını coşturdu

09 Kasım 2020

Pfizer ile BionTech'ın ortaklaşa geliştirmekte oldukları COVID-19 aşısının yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiğinin ve aşının ciddi bir güvenlik endişesi ortaya koymadığının açıklaması, ABD vadeli endekslerini ve Avrupa borsalarını çoşturdu.

Bu yıl 25 milyon kişi için yeterli olacak 50 milyon doz, gelecek yıl ise 1,3 milyar doz aşı üretilmesinin beklendiğinin de ifade edilmesi ile birlikte ABD vadeli endekslerinde yükseliş yüzde 5'i geçti.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda 1472 puan, yüzde 5,21, S&P 500 vadeli endeksi 123,5 puan, yüzde 3,53 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 100 puan, yüzde 0,83 artıda.

Londra'da FTSE 100 endeksi 264,56 puan, yüzde 4,48, Frankfurt'ta DAX 662,99 puan, yüzde 5,31 ve Paris'te Cac-40 317,83 puan, yüzde 6,41 yükseldi.

Havacılık da olumlu etkilendi

Diğer yandan havayolu şirketlerinin hisseleri de aşı haberi ile yükselişe geçti.

Avrupa'da Lufthansa hisseleri yüzde 19,5 artışla 8,902 euroya, Air France hisseleri yüzde 24,13 artışla 3,822 euroya ve Uluslararası Birleşmiş Havayolları hisseleri yüzde 29,3 artışla 135,15 sterline yükseldi.

ABD'de ise açılış öncesi işlemlerde American Airlines hisseleri yüzde 25,31,U nited Airlines Holdings hisseleri yüzde 20,27, Delta hisseleri yüzde 18,4 ve Southwest Airlines hisseleri yüzde 16,47 değer kazandı.