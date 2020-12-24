"COVID-19 ekonomiyi küresel mali krizden fazla etkiledi"

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, COVID-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin mortgage krizinden daha büyük olduğunu söyledi.

Kuroda, COVID-19 krizinde piyasa istikrarının 2007-2008 yıllarında yaşanan mortgage krizinde olduğundan daha hızlı sağlandığına işaret etti ve bu toparlanmanın hükümetler, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların hızla aldıkları eşi görülmemiş ölçekteki parasal ve finansal önlemler sayesinde olduğunu ifade etti.

Belirsizliklerin halen devam ettiğini belirten Kuroda, önlemlere istikrarlı bir şekilde devam etmek gerektiğine işaret etti ve, "COVID-19 salgınının uzun vadeli etkilerine direnmek için toplumların kimi yapısal değişimlere hazır olması gerektiğini söyledi.