"COVID-19 krizi en çok düşük eğitimli ABD’lileri vurdu"

Fed'in yıllık olarak yaptığı Hanehalkı Ekonomileri ve Karar Alımları Araştırması'na göre üniversite mezunu yetişkin ABD’liler ile lise düzeyinin altında eğitim almış ABD’liler arasında finansal uçurum pandemi sırasında daha da büyüdü. Pandemi nedeniyle istihdam kayıpları en çok düşük ücretli işçileri etkiledi.



Araştırmaya göre, kriz sonrası finansal olarak kendilerini en azından "fena değil" olarak tanımlayanların oranı üniversite mezunları arasında yüzde 89 olurken, lise mezunu olamayanlar arasında bu oran yüzde 45 oldu. 2019 yılında 34 puan olan fark, 2020 yılında 44 puana çıktı.