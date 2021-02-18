COVID-19 salgını küresel borcu 24 trilyon dolar artırdı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan çalışma, COVID-19 salgınına verilen ekonomik yanıtların global borç dağını 24 trilyon dolar büyüttüğünü gösterdi. IIF çalışmasına göre global borç, dünya genelindeki GSYH'nın yüzde 355'inin üzerine çıkarak 281 trilyon dolara ulaştı.

Global borçta yaşanan 24 trilyon dolarlık artışın yarısının hükümetlerin COVID krizi karşısında ekonomilerdi desteklemek için uyguladıkları programlardan geldiğini belirten IIF, şirketler, bankalar ve hanehalklarının borçlarına da sırasıyla 5,4, 3,9 ve 2,6 trilyon dolar eklendiğini vurguladı.



Global borç/GSYH oranı 2020'de 35 baz puan artarak yüzde 355'in üzerine çıktı.2008 ve 2009'daki global finansal krizde global borç/GSYH oranı sırasıyla 10 ve yüzde 15 puan artmıştı.



IIF raporunda yapılan değerlendirmede, "Global kamu borcunun bu yıl 10 trilyon dolar daha artmasını ve 92 trilyon doları geçmesini bekliyoruz. Siyasi ve sosyal baskılar hpükümetlerin bütçe açıklarnını ve borcu azaltma çabalarını sınırlayabilir, gelecekteki krizler ile başa çıkma kabiliyetlerini tehlikeye sokabilir. Bu aynı zamanda iklim değişikliğinin ve doğal sermaye kaybının negatif etkilerini azaltmaya dönük politika yanıtlarını da sınırlayabilir" ifadelerini de yer verildi.