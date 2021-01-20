COVID-19 vakalarındaki artış, demir ve çelik cevheri endişesi oluşturdu

Çin’in 13 milyon tonluk yıllık çelik üretiminin yüzde 20’sini oluşturan Hebei bölgesinde artan COVID-19 vakaları karşısında alınan seyahat tedbirlerinin, üretimi etkilemese de, piyasalarda tedarik problemleri yaratacağı endişelerine sebep oldu.

Diğer yandan, tedarik sıkıntılarının, Çin imalat sektörünün Yeni Ay Yılı tatiline erken başlamasına sebep olabileceği ve çelik imalatında kullanılan demir cevheri talebini olumsuz etkileyeceği ihtimali de piyasalarda endişe yarattı.

Analistler çelik üretiminde kullanılan demir cevherine talebin ve fiyatların artabileceğine işaret ediyorlar.

S&P Global Platts’tan yapılan duyuruda, “Bazı tüccarlar, çelik stoklarını normalden çok daha uzun süre elinde tutmak zorunda kalacaklarını tahmin ettikleri için stokları artırmak istemediklerini ve çelik fiyatlarının artmaya devam etmesi nedeniyle stokların nakit akışları üzerinde baskı oluşturacağını söylediler” uyarısı yapıldı.

Avustralya Bankası ANZ ise, çelik üreticilerinin tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve çelik üretiminin etkilenmesi muhtemel olduğundan, bu durumun demir cevheri talebini etkileyeceğini öngördü.