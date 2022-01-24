COVID-19'dan Alman ekonomisine 350 milyar liralık fatura

Son iki yılda dünyanın her yerinde toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin Alman ekonomisine son iki yılda 350 milyar euroya mal olduğu belirlendi.

DW'nin haberine göre, Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü araştırmanın sonuçları Pazar günü açıklandı. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, ekonomide yaşanan kayıpları belirleyebilmek için hesaplamalarını koronavirüs pandemisinin mevcut olmadığı varsayılan şartlar altında yaptı.

Son iki yılda dünyanın her yerinde toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin Alman ekonomisine son iki yılda 350 milyar euroya mal olduğu belirlendi.

Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü araştırmanın sonuçları Pazar günü açıklandı. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, ekonomide yaşanan kayıpları belirleyebilmek için hesaplamalarını koronavirüs pandemisinin mevcut olmadığı varsayılan şartlar altında yaptı.