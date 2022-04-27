Credit Suisse 2022 ilk çeyrekte de zarar etti

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group AG, 2022 yılının ilk çeyreğini de zararla kapattı. Son 2 çeyrektir zarar eden Credit Suisse, 2022 ilk çeyrekte beklentilerden daha yüksek bir zarar açıkladı.

İlk çeyrekte zarar 114,9 milyon İsviçre Frangı olan beklentilerin üzerinde 273 milyon İsviçre Frangı oldu. Zararın artmasında 703 milyon İsviçre Frangı hukuki harcamalar ve Rusya'ya ilişkin oluşan 206 milyon İsviçre Frangı tutarındaki kayıplar rol oynadı.

Vergi öncesi zarar 428 milyon İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.

Credit Suisse'nin varlık yönetim bölümü ilk çeyrekte vergi öncesi 357 milyon İsviçre Frangı zarar etti. Beklenti 22,7 milyon İsviçre Frangı zarar oluşacağı yönündeydi.