Credit Suisse Başkanı Horta-Osorio istifa etti

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'nin Başkanı Antonio Horta-Osorio, bir yıldan kısa bir önce üstlendiği bu görevden istifa etti.

Horta-Osorio, Credit Suisse Yönetim Kurulu'nun seyahatleri ve kişisel harcamamaları konusunda iç soruşturma başlatma kararının ardından istifasını duyurdu.

"Benim kişisel eylemlerinin banka için zorluklara yol açmasından üzüntü duydum" ifadelerini kullanan Horta-Osorio, bankanın çıkarlarını ve hissedarları korumak için istifa kararı aldığını belirtti.

Credit Suisse, Horta-Osorio'dan boşalan göreve Yönetim Kurulu üyesi Axel Lehmann'ı getirdi. Daha önce UBS'de görev yapan Lehmann, 2021 yılının ikinci yarısında Credit Suisse'e katılmış ve risk komitesi başkanlığını üstlenmişti.