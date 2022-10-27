Credit Suisse, beklentilerin çok üzerinde zarar etti

Credit Suisse Group, mali yılının üçüncü çeyreğini analist beklentilerinin çok üzerinde zarar ile kapattı.

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse üçüncü çeyrekte net zararının 4,03 milyar CHF olduğunu duyurdu. Analistler ise 413-568 milyon CHF arasında zarar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte Credit Suisse Group'un net gelirleri 3,99 milyar CHF olan beklentilerin altında 3,8 milylar CHF seviyesinde kaldı.

Banka'nın Tier 1 sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya geriledi.

Credit Suisse 3'ncü çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, maliyetlerini yüzde 15, 2,5 milyar CHF civarında azaltacağını belirtirken, sermayesini bedelli artırım yolu ile 4 milyar CHF artıracağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Saudi National Bank yüzde 9,9 oranında hisse karşılığında 1,5 milyar CHF'ye varan yatırım gerçekleştirecek.