Credit Suisse'ın 'Archegos' faturası ağır oldu

Credit Suisse Group, teminat tamamlama çağrılarını yerine getiremeyen Archegos Capital Management ile ilişkili olarak uğradığı zararın 4,4 milyar CHF (4,7 milyar dolar) olduğunu duyurdu.

Archegos Capital ile ilişkili zararın etkisi ile 2021 ilk çeyrekte vergi öncesi 900 milyon CHF zarar açıklamayı bekleyen Credit Suisse hisse senedi geri alım programını askıya aldı.

Üst yönetimde istifalar

Banka, oluşan 4,4 milyar CHF kayıpla ilişkili olarak yatırım bankacılığı birimi CEO'su Brian Chin ve Risklerden Sorumlu Üst Yönetici (CRO) Lara Warner'ın istifa ettiklerini de duyurdu.

Brian Chin 30 Nisan'da görevinden ayrılacak ve yerine Christian Meissner getirilecek. Meissner, 2020 Ekim ayından bu yana yatırım bankacılığı bölümü başkan yardımcı olarak görev yapıyor. Lara Warner ise bugün itibariyle görevinden ayrılacak. Yerine Joachim Oechslmin getirilecek.

Credit Suisse Yönetim Kurulu ayrıca, Gerenshill Capital ile ilişkili olan 10 milyan dolarlık tedarik zinvciri finansman fonunu dondurdu ve hem bu fon hem de ABD hedge fon operasyonlarnı için soruşturnma açtı. Soruşturma dışarıdan yönetilecek.

Banka ayrıca, daha önce 0,29 CHF olarak açıkladığı hisse başına temettü miktarını 0,10 CHF'ye düşürme kararı aldı.