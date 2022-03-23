Dallas Fed: Rus petrolü olmadan küresel resesyon kaçınılmaz

Dallas Fed ekonomistleri Lutz Kilian ve Michael Plante tarafından yazılan ve Dallas Fed tarafından yayınlanan makalede, "Eğer yılın geri kalanında Rusya'nın enerji ihracatının büyük bölümü piyasadan çekilir ise, küresel bir ekonomik daralma kaçınılmaz görünüyor. Yavaşlama 1991'de olduğundan daha uzun süreli olabilir" ifadeleri yer adı.

Kilian ve Plante'nin işaret ettikleri 1991 yılında İrak'ın Kuveyt'i işgalinin yol açtığı petrol arz yoku ile küresel bir resesyon yaşanmış, Suudi Arabistan'ın üretimini artırması bu şokun etkisini kısmen azaltmış ve resesyon bir yıldan daha az sürmüştü.