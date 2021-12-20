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Davos Zirvesi, Omicron nedeniyle iptal edildi

Davos Zirvesi, COVID-19'un hızlı yayılan Omicron varyantının yarattığı belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Davos Zirvesi, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle iptal edildi.

WEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre Davos'ta gerçekleştireceği yıllık zirvesini Omicron varyantının yaratmış olduğu belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle erteleme kararı aldı. Toplantının yaz başında gerçekleşmesi planlanıyor"

Davos Zirvesi, 17-21 Ocak 2022'de yapılması planlanmıştı. Zirve, 2020 yılında da pandemi nedeniyle ertelenmiş ve mayıs ayında Singapur'da yapılmasına karar verilmişti. Pandemi nedeniyle bu zirve de online olarak gerçekleşmişti.

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