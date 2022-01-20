Davos’ta ultra zenginlerden servet vergisi çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen ve bu yıl da COVID-19 nedeniyle online olarak gerçekleşen Davos Zirvesi’nde 100’den fazla milyarder ve milyoner siyaset ve işdünyası liderlerine servet vergisi uygulamaları için çağrı yaptı. Kendilerine “Vatansever Milyonerler” (Patriotic Millionaires) diyen grup WEF’e katılan ultra zenginlere hitaben yazılmış mektupta servet sahiplerinin şu anda küresel ekonomik iyileşmeden paylarına düşen vergiyi ödemeye zorlanmadıklarını söyledi ve “Bizden daha fazla vergi alın” mesajı verdi.

Milyonerlerin imzaladığı ve Intaxwetrust. org sitesinden yayınlanan açık mektupta şu ifadeler yer aldı: “Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz. Birçoğumuz dünyanın son iki yılda çok büyük acılar yaşadığını ve bu süreçte servetimizin daha da arttığını görüyoruz - ancak aramızda neredeyse kimse dürüst bir şekilde payımıza düşen vergileri ödemek zorunda kaldığımızı söyleyemeyiz.”

Vatansever Milyonerler ve Oxfam’ın diğer STK’larla birlikte yürüttüğü bir çalışmaya göre 5 milyon dolardan fazla serveti olanlarda yüzde 2 ile başlayacak ve milyarderler için yüzde 5’e kadar yükselecek kademeli bir servet vergisi şeması 2,52 trilyon dolar vergi geliri oluşturabilir ve 2,3 milyar insanın yoksulluktan çıkmasına yardımcı olabilir, özellikle düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmeti ve sosyal güvence sağlayabilir.

Mektupta Davos’a katılan milyoner ve milyarderlere “Yanıtları özel bir forumda etrafınız milyarder doluyken bulamazsınız. Siz de sorunun bir parçasısınız” deniliyor ve güçlü bir demokrasinin temel taşının adil bir vergi sistemi olduğu vurgulanıyor.