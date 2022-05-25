Davos'tan sermayeye: Kırılganları destekleyin

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Zirvesi’nde yayımladığı yeni bir raporda, dünya genelinde kırılgan ve ihtilafl ardan etkilenen bölgelerde yaşayan 1 milyar insanın yaşamlarında bir fark yaratmaları için sermayeye güçlü bir çağrı yapıldı.

WEF’in insani yardım inisiyatifi Humanitarian and Resilience Investing (HRI) girişimi tarafından yayımlanan rapor, ilk kez 2019 yılında yine Davos Zirvesi’nde duyurulmuştu. Gıda ve enerji krizinin birçok ekonomide en kırılgan kesimleri vurduğu bir dönemde yayınlanan rapor, şirketlerin ve yatırımcıların hayırseverlik ve bağışların da ötesine geçerek insani ihtiyaçlar için özel sermaye işbirlikleri yapılması için çağrı yapıyor. İnsani örgütler, kalkınma kuruluşları, şirketler, yatırımcılar ve girişimciler geniş ölçekte bir etki yaratabilecek yeni finansman kaynakları yaratarak, sürdürülebilir çözümler üreterek, en kırılgan toplulukların ve ekonomilerin direncini güçlendirmeye çağırılıyor.

AB'den Rusya'nın gıda ve enerji şantajına kınama

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos Zirvesi’ndeki konuşmasında Rusya’nın gıda ve enerji arzını bir silah olarak kullandığını belirterek, küresel bir gıda krizi yaşanmasının önlenmesi için uluslararası eylem çağrısı yaptı. Rusya’nın geleceğinin Rus halkının ellerinde olduğunu söyleyen von der Leyen, “Rusya’nın şantajına panzehir küresel işbirliğidir” diye konuştu.