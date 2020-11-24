DAX'da hisse sayısı 40'a yükselecek

Frankfurt Borsası'nın işletmecisi Deutsche Boerse, DAX endeksindeki hisse sayısını 30'dan 40'a yükselteceğini ancak endekse dahil olma kriterlerini sıkılaştıracağını duyurdu.

Deutsche Boerse'den yapılan açıklamaya göre, hisse sayısının 40'a çıkarılması 2021'in üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Orta seviyede piyasa değerine sahip şirketlerin yer aldığı MDAXI'daki şirket sayısı da DAX'daki değişikliğe paralel olarak 60'dan 50'ye indirilecek.

1988 yılında Dow Jones Sanayi Endeksi ve FTSE'ye Almanya'nın yanıtı olarak oluşturulan DAX'ın ilk kuruluşunda yer alan 30 şirketin çoğu bugüne kadar endeks dışında kaldı.