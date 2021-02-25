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DB, hisse senetlerine 170 milyar dolar yatırım bekliyor

Deutsche Bank, ABD'nin yeni yardım paketinden 170 milyar doların hisse senetlerine yönelmesini bekliyor

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Deutsche Bank AG stratejistleri, ABD Kongresi'nin gündeminde olan 1,9 trilyon dolarlık yeni COVID-19 yardım paketinden 170 milyar doların hisse senedi piyasalarına yönelmesini bekliyorlar.

Deutsche Bank stratejistleri dün yayınladıkları bilgi notunda,  bireysel yatırımcılar ile yapılan bir ankete katılanların yüzde 37'sini  alacakları yardım çeklerini doğrudan hisse senetlerine yatıracaklarını ifade ettiklerini belirttiler.

ABD'nin yeni COVID-19 paketinde 465 milyar doların vatandaşlara doğrudan yardım olarak verilmesi öngörülüyor ve bunun üzerinden yapılan hesaplama bireysel yatırımcıların 170 milyar doları hisse senedi  piyasasına yönlendireceklerine işaret ediyor.

Stratejistler, "Bireysel yatırımcı güveni, yaş, gelir veya ne zaman  borsada alım-satıma başladıklarından bağımsız olarak pozitif olmaya devam ediyor. Bireysel yatırımcılar ekonomi yeniden açılsa bile  hisse senedi pozisyonlarını sürdürme veya artırmayı beklediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandılar.