DBRS, Birleşik Krallık'ın notunu düşürdü, Çin'in notunu yükselti

DBRS'den yapılan açıklamada, "Negatif" görünümle izlenen Birleşik Krallık'ın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AAA"dan "AA(High)"ya çekildiği, kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notunun ise "R-1(High)" olarak teyit edildiği duyuruldu. Ülkenin kredi notunun görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize edildi.

DBRS'nin not indirimi, COVID-19 salgınının, zaten yavaşlayan bir ekonomi ve Brexit ile ilgili genişleyen maliye politikası bağlamında Birleşik Krallık ekonomisini ve kamu sektörü finansmanını önemli ölçüde etkileyeceği görüşünü yansıtıyor.

Çin'in kredi notu görünümünü yükseldi

DBRS, Çin'in uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "A(High)", kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notunu ise "R-1(Middle)" olarak teyit etti. Kredi notunun görünümü 'Negatif'ten 'Durağan'a çıkarıldı.

DBRS'nin kredi not görünümünü yükseltmesi, Çinli yetkililerin COVID-19 salgınının neden olduğu türbülans, ticaret gerilimleri ve ilişkileri yönetme yönünde istekliliği ve etkinliğini yansıtıyor.