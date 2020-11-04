De Cos: Yeni destek paketi muhtemelen aralıkta gelecek

04 Kasım 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Pablo Hernandes de Cos, COVID-19 salgının ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı ve kimi Avrupa ülkelerinde daralmaya yol açabileceğini söyledi.

ECB'nin yeni destek paketinin muhtemelen aralık ayında açıklanacağını ifade eden de Cos, "Yılın son ayları için ekonomik toparlanmanın önünde büyük belirsizlikler var. Yeni önlemlerin geniş çaplı olarak uygulanması dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerde önemli bir yavaşlamaya ve hatta kimi ülkelerde daralmaya neden olacak" dedi.