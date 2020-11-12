De Guindos: Bankacılık ve sermaye piyasaları birlikleri önceliğimiz

Bankacılık birliğinin kuruluşundan bu yana bankaların sermaye kaynaklarının önemli ölçüde arttığına işaret eden ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Likidite oranları artarak bir süredir güçlü bir düzeyde bulunuyor. COVID-19 krizi esnasında bankacılık birliği ile ilgili alınan kararlarla, krize verdiğimiz tepkilerin uyumu, tutarlılığı ve koordinasyonu arttı. Avrupa bankalarının 2019 yılının son çeyreğinde görülen yüzde 5'lik özkaynak verimliliği düşüşünün, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2'nin hafif üzerinde seyrettiğini ifade eden de Guindos, bankaların karlılık oranlarının 2022 yılından önce COVId-19 öncesi döneme dönmeyeceğini ekledi.