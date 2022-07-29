Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin bir kur hedefi olmadığını tekrarladı.

Estonya'da yayınlanan Postimees gazetesine konuşan De Guindos, "ECB'nin kur hedefi yok. Ancak kur, projeksiyonlarımızı hazırlarken hesaba kattığımız önemli bir makroekonomik gösterge" dedi.

Euronun değer kaybetmesinin yüksek enflasyonun arkasındaki nedenlerden biri olduğunun su götürmez olduğunu ifade eden De Guindos, "Enflasyonun gelişimine etkisinin bilincinde olmamız dolayısıyla, geçtiğimiz hafta aldığımız faiz kararında elbette kur da değerlendirildi" dedi.

Faiz konusunda karar verirken ECB'nin görevinin fiyat istikrarını sürdürmek olduğunu akıllarından çıkarmadıklarını belirten De Guindos, bu nedenle önümüzdeki dönemde de faiz konusunda kararları enflasyon gelişiminin yönlendireceğini vurguladı.

Demecinde TPI'nın para politikası duruşunun tüm Euro Bölgesi ülkelerine sorunsuz, doğru şekilde aktarımının sağlanması için dizayn edildiğini de anlatan Guindos, "TPI, haklı gerekçelere dayanmayan, düzensiz piyasa dinamiklerini düzeltecek. TPI'yı kullanmak zorunda kalmamayı umuyoruz, ancak eğer gerekli olur ise kullanmaktan da çekinmeyeceğiz" dedi.