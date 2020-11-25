De Guindos: Yellen ekonomi için iyi bir seçim

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın, ABD Hazine Bakanlığına Janet Yellen'ı getirmesinin hem ABD hem de dünya ekonomisi için olumlu olduğunu söyledi.

ABD'nin eski başkanı Barrack Obama tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco şubesi başkanlığına atanan Yellen görevini 2014-2018 yılları arasında sürdürmüş, daha sonra mevcut başkan Donald Trump tarafından görevinden alınmıştı.