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Demir cevheri fiyatı 28 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü

Çin’de demir cevheri vadeli fiyatı 28 Mayıs'tan bu yana en düşük  seviyeleri gördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin'in Dalian Emtia Borsası'ndan en çok işlem gören eylül vadeli  demir cevheri kontratında fiyat yüzde 7'yi aşan düşüşle 1036 yuan (160,4 dolar) seviyelerine kadar indi. Rakam, 28 Mayıs'tan bu yana  en düşük seviye olarak kayıtlara girdi.

Dalian'da demir cevheri temmuz ayında 2020 yılı şubat ayından bu  yana en kötü dönemini geçirdi. Demir cevheri dönem içinde yüzde 10 civarında  değer yitirdi.

Öte yandan demir cevheri spot fiyatı da dün 28 Mayıs'tan bu yana ilk  kez 200 doların altına gerilemişti. Demir cevheri, inşaat sektörünün  temel hammeddelerinden biri olarak küresel gayrımenkul fiyatlarını da  önemli oranda etkiliyor.