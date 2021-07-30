Demir cevheri fiyatı 28 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü

Çin'in Dalian Emtia Borsası'ndan en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratında fiyat yüzde 7'yi aşan düşüşle 1036 yuan (160,4 dolar) seviyelerine kadar indi. Rakam, 28 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara girdi.



Dalian'da demir cevheri temmuz ayında 2020 yılı şubat ayından bu yana en kötü dönemini geçirdi. Demir cevheri dönem içinde yüzde 10 civarında değer yitirdi.



Öte yandan demir cevheri spot fiyatı da dün 28 Mayıs'tan bu yana ilk kez 200 doların altına gerilemişti. Demir cevheri, inşaat sektörünün temel hammeddelerinden biri olarak küresel gayrımenkul fiyatlarını da önemli oranda etkiliyor.