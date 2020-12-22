Demir cevheri, işlem sınırı etkisiyle geriledi

Dalian Emtia Borsası'nda ve Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, bir önceki seansta çıktığı rekor seviyeden bugünkü işlemlerde gerildi. Vadeli işlemleri düşüşünde Çin piyasa düzenleme kurulunun işlem sınırı uygulamasının etkisi oldu.

Dalian Borsası, vadeli işlem dışı şirket üyelerinin demir cevheri vadeli işlemleri için tek günlük pozisyon açılışlarını bugünkü seanstan itibaren 2.000 lotla sınırlamak için harekete geçti.

Borsa açıklamasında işlem limitlerinin piyasa koşulları uyarınca dinamik şekilde ayarlayacaklarını duyurdu.

Dalian'da bugün demir cevheri vadeli işlemleri, yüzde 1,5 düşerek ton başına 1.092 yuandan (167 dolar) işlem gördü. Kontrat dün 1.147 yuan ile kontrat rekoru kırmıştı.

Singapur Borsası'nda demir cevheri dün ton başına 176,20 dolardan sonra bugün yüzde 2,9 gerileyerek ton başına 170 dolardan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,9, HRC yüzde 2 arttı, paslanmaz çelik yüzde 1,5 düştü.