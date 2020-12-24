Demir cevheri vadeli işlemleri, iki günlük düşüşten toparlandı

Çin'de demir cevheri vadeli işlemlerine talep görünümünün dirençli olmaya devam etmesi nedeniyle, demir cevheri erken işlemlerde yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli en çok işlem gören demir cevheri kontratı, erken işlemlerde yüzde 3,2 artarak ton başına 1.059 yuana (162 dolar) kadar çıktı ve kontrat yüzde 1,2 artışla ton başına 1.039 yuandan işlem gördü.

Analistler, tüketim için sıkı görünüm göz önüne alındığında yakın vadede genel aşağı yönlü eğilimi görmenin olası olmadığına dikkat çekti.

Ancak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni COVID-19 mutasyonunun neden olduğu belirsizliğin hala piyasa beklentileri üzerinde endişe yarattığı vurgulandı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,4 düşerek ton başına 4.292 yuandan işlem gördü.