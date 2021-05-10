Demir fiyatında yeni rekor

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 10 artarak rekor seviyeye çıktı. Çelik vadeli işlemleri ise yüzde 6 artarak işlem sınırında artış yaşadı.



Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri, ton başına 1.326 yuan (206,20 dolar) ile tüm zamanların rekorunu kırdı.



Analistler, demir cevheri ve çelik vadeli işlemlerinde keskin artışın çoğunlukla spekülatif işlemden kaynaklandığını belirterek bazı çelik imalathanelerinin bu tür yüksek fiyatlardan malzeme alışlarını durdurduğunu, traderların spot piyasada malları aldığına işaret etti.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo fiyatları yüksek sınırdan artarak ton başına 6.012 ve 6.335 yuandan işlem gördü.