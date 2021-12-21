Demir fiyatları talep umuduyla zirvede

Demir cevheri fiyatları, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'deki talebin iyileşmesine dair umutlarla destek bulan Dalian ve Singapur borsalarındaki vadeli kontratların üst üste dördüncü işlem gününde de artış kaydetmesiyle son haftaların zirvesine çıktı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içi seansını yüzde 2.6 yukarıda ton başına 702 yuandan (110.18 dolar) kapatarak 28 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyrediyor.

Demir cevherinin Singapur borsasındaki Şubat teslimatlı vadeli kontratları yüzde 3.3 yükselerek ton başına 128.65 dolara çıktı.

Dalian demir cevheri, Çin'in bu ay başındaki açıklamasında 2022'de ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmayı öncelik haline getirmeyi taahhüt etmesinden sonra artan kazanımlarla Kasım'da gördüğü düşük seviyelerden yüzde 30'u aşkın yükseldi.

Fakat aşağı yönlü riskler de varlığını koruyor. Koronavirüs salgınında yeni bir dalga gelme olasılığı Çin'de koronavirüs yasaklarının yeniden ilan edilme ihtimalini ve geçtiğimiz hafta 2018 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gören ithal demir cevheri stoğunun ülkenin limanlarında birikmeye başlaması risklerden bazıları.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1.4 düşerken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2.3 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatlarıysa yüzde 0.3 arttı. Dalian borsasında kok kömürü yüzde 0.5 yükselirken, kok yüzde 0.3 artıda.