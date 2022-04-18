Demir fiyatları yükselişte

Dalian ve Singapur borsalarında demir cevheri vadeli fiyatları ekonomik destek beklentilerinin koronavirüs yasaklarının sert bir yavaşlamaya neden olacağı endişelerine ağır basmasıyla yükseldi.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 ile tahminlerin üzerinde büyüdü, ancak tüketim harcamaları, gayrimenkul ve ihracat sektörlerinde yavaşlama olduğunu gösteren Mart ayı verileri Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgını nedeniyle zaten zayıflamış olan ekonomik görünüm üzerindeki baskıları artırdı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 gün içinde yüzde 1.4 yükselerek ton başına 926.50 yuandan (145.37 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında Mayıs vadeli demir cevheri kontratı SZZFK2 yüzde 0.7 artışla ton başına 155.4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 fiyatları yüzde 0.7 yükselirken sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 fiyatları yüzde 0.2 artış kaydetti.

Paslanmaz çelik SHSScv1 fiyatları ise yüzde 1.4 geriledi.

Dalian'da kok kömürü DJMcv1 yüzde 0.3 yükselirken kok DCJcv1 yüzde 1.3 artıda.