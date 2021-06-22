Demir fiyatlarında düşüş sürüyor
Demir cevheri fiyatlarının yıl başından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 50'li seviyelerden yüzde 30'a geriledi.
Çin'de demir cevheri fiyatları Beijing'in emtia fiyatlarında denetimi artıracağını açıklamasının ardından art arda ikinci günde de geriledi.
Son dönemdeki kayıplarla birlikte demir cevherinin yıl başından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 50'li seviyelerden yüzde 30'a geriledi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.2 gerileyerek 1,110 yuan (171.75 dolar) seviyesine kadar indikten sonra yüzde 3.6 kayıpla 1,128 yuan seviyesinden işlem gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 2.3 gerileyerek 5,126 yuan seviyesinden işlem gördü.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 3 gerileyerek 5,126 yuana indi. Temmuz vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde2.6 artarak 16,515 yuan seviyesine yükseldi.