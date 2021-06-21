Demir, iki haftanın dibini gördü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, dünyanın en büyük imalatçı ve tüketicisi olan ülkede inşaatların mevsimsel olarak yavaşlaması nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kok kömürü fiyatları da yüzde 3.7 düşüş kaydetti.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5.2 gerileyerek 1,165 yuandan (180.57 dolar) kapandı.

Singapur'da en çok işlem gören temmuz vadeli kontrat yüzde 2.9 gerileyerek 9 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan ton başına 200.9 dolar seviyesine geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 2.4 geriledi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2.3 düşüş kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.7 artış kaydetti.