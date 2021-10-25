Demokratlar sosyal harcama tasarısı için anlaşmak üzere

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal harcama tasarısının yanı sıra önümüzdeki hafta bir altyapı tasarısını da oylamayı planladıklarını söyledi.

Pelosi, CNN'in 'Birliğin Durumu' adlı programı ile yaptığı röportajda, "Bence şu anda hemen hemen anlaşma noktasındayız" derken, Biden tasarının belli kısımlarına karşı çıkan Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senatör Joe Manchin ile bir araya geldi.

Beyaz Saray görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Biden, Schumer ve Manchin'in 'verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti ancak daha fazla detay vermedi.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta 1 trilyon dolarlık iki taraflı bir altyapı faturası için süreci başlatmasına olanak sağlayacak olan 2 trilyon dolar veya daha az maliyetli bir tasarı çerçevesi üzerinde anlaşmakta zorluk yaşadı.

Tasarı, aynı zamanda Biden'ın büyük "Daha İyi Geri İnşa" paketinin geçişi için zemin hazırlamasına da izin verecek.

Büyük çaplı paketin ölçeğiyle ilgili anlaşmazlıklar sürerken, Meclis'teki ilerici Demokratlar, sosyal programlar ve iklim değişikliği üzerinde bir anlaşmaya varılana kadar Senato tarafından zaten kabul edilmiş olan altyapı tasarısına oy vermeyi reddetti.

Ilımlı Demokratlar, özellikle Manchin ve Senatör Kyrsten Sinema, sosyal harcamaları ve iklim tasarısını da içeren paketin 3.5 trilyon dolar olan başlangıç maliyetine ve ikinci tasarının bazı hükümlerine itiraz etmişti. Cumhuriyetçiler pakete karşı çıkıyorlar, ancak Senato'daki 19 cumhuriyetçi altyapı tasarısı için evet oyu kullandı.

Pelosi, "Başkanın hedeflerine uygun bir şey bulacağız" dedi ve ekledi, "Başlangıçta önerdiğimizden farklı olacak olsa bile, bulacağımızdan çok eminim".