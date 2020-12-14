Detaylı Brexit görüşmeleri taraflar arasında daha fazla sorun olduğunu gösterdi

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık Brexit anlaşması görüşmelerine devam ederken, görüşmelerin daha detaylı konulara girmesiyle, taraflar arasında sorun oluşturabilecek konuların arttığı görüldü.

Sharma: Brexit anlaşması Birleşik Krallık'ın egemenliğini tanımalı

Birleşik Krallık İşletme Bakanı Alok Sharma, AB ile imzalanacak olası Brexit anlaşmasının ülkenin egemenliğini tanıması gerektiğini söyledi.

Londra'nın görüşmelerden kaçmadığını ifade eden Sharma, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların artması sebebiyle sürecin uzayabileceğini belirtti.

Barnier: İyi ve dengeli bir anlaşma halen mümkün

AB'nin Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, iyi ve dengeli bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi.

Fırsat eşitliği ve balıkçılık konularının görüşmelerde öne çıktığını ifade eden Barnier, bu konular üzerinde çalışılmaya devam edeceklerini belirtti.

Le Maire: Birleşik Krallık Brexit'in kaybedeni olacak

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışını ekonomik ve politik bir "çılgınlık" olarak tanımladı.

Le Maire, Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalanmaması durumunda Fransa ekonomisinden kimi sektörlerin olumsuz etkileneceğini söyledi ve Birleşik Krallık'ın bu durumdan daha kötü etkileneceğini ifade etti.