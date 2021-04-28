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  3. Deutsche Bank 2014'ten bu yana en yüksek çeyrek karlılığına ulaştı
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Deutsche Bank 2014'ten bu yana en yüksek çeyrek karlılığına ulaştı

Deutsche Bank, yılın ilk çeyreğinde 7,23 milyar euro ile 2014'ten bu yana en yüksek çeyrek karlılığına ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank,  ilk çeyrek dönemde net 908 milyon euro kar etti. Analistler, geçen  yılın aynı döneminde 43 milyon euro zarar eden Deutsche'nin 1.  çeyrekte 600 milyon euro kar edeceğini tahmin ediyorlardı.

Bankanın karında yeniden yapılandırma maliyetlerine karşın yatırım  bankacılığı biriminin yüksek performansı etkili oldu. Dönem içinde  gelirler de 7,23 milyar euro ile 6,6 milyar euro olan tahminleri  geride bıraktı.

Banka, 2021 yılı görünümüne ilişkin beklentisini de yükselttiğini  duyurdu.