Deutsche Bank 2014'ten bu yana en yüksek çeyrek karlılığına ulaştı

Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank, ilk çeyrek dönemde net 908 milyon euro kar etti. Analistler, geçen yılın aynı döneminde 43 milyon euro zarar eden Deutsche'nin 1. çeyrekte 600 milyon euro kar edeceğini tahmin ediyorlardı.



Bankanın karında yeniden yapılandırma maliyetlerine karşın yatırım bankacılığı biriminin yüksek performansı etkili oldu. Dönem içinde gelirler de 7,23 milyar euro ile 6,6 milyar euro olan tahminleri geride bıraktı.



Banka, 2021 yılı görünümüne ilişkin beklentisini de yükselttiğini duyurdu.