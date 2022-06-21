Deutsche Bank CEO'su Sewing: Enflasyon, küresel ekonomi için en büyük zehir

Bir televizyon kanalına konuk olan Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, küresel ekonomiye dair görüşlerini paylaştı. Sewig, "Net bir şey net: Eğer Rus gazında ani bir durma olur ise, resesyonun daha yakın zamanda gerçekleşmesi olasılığı kesinlikle çok yükselir. Bundan kuşku yok" dedi.

Almanya veya Avrupa'da 2023 yılında veya sonraki yıl bir resesyon yaşanması olasılığının önceki yıllarda görülenlere göre daha yüksek olduğunu ifade eden Sewing, bunun tek sorumlusunun Ukrayna'daki savaş olmadığını, enflasyona ve bunun para politikası için ne anlama geldiğine bakmak gerektiğini vurguladı.

Sewing, "Üç veya dört yönlendirici faktörün ekonomiyi şiddetli şekilde etkiledikleri zorlu bir durumdayız, tüm bu faktörlerin bir araya gelmeleri, ekonomide çok fazla baskı olduğu anlamına geliyo ver Avrupa'da bir resesyon olasığı artıyor, aynı zamanda ABD'de de resesyon olasılığı oldukça yüksek" dedi.

Enflasyonun en büyük endişesi olduğunu belirten Sewing, "Enflasyonun beni en çok korkutan şey oylduğunu söylemeliyim, bu nedenle şu anda Fed ve ECB'den aldığımız sinyallerin doğru sinyal olduğunu düşünüyorum. Enflasyon ile mücadele etmeliyis, çünkü günün sonunda enflasyon ekonomi için en büyük zehir" diye konuştu.