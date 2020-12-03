Deutsche Bank: Çin ekonomisi 2021'de yüzde 9,5 büyüyecek

Deutsche Bank'ın Çin Baş Ekonomisti Xiong Yi, Çin'in Asya bölgesinde ekonomik büyümeye öncülük etmeyi sürdürmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Ekonomist, Çin'in gelecek yıl yüzde 9,5 büyüme gösterebileceğini öngördüklerini kaydetti.

Xiong, Çin'de bu yılın son çeyreğinde de büyümenin yüzde 6'ya ulaşabileceğini belirtti. 2021 yılında Çin ekonomisinde büyümenin motorunun tüketim olacağını tahmin etti.

Deutsche Bank, geçen hafta açıkladığı küresel ekonomik görünüm değerlendirmesinde Çin'de gelecek yıl büyümeyi yüzde 9,5 öngörmüştü.